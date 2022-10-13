这就是那位孤胆勇士？蔡霞发帖称收到私信

据路透社报道，周四（10月13日）有关北京北三环四通桥上惊现抗议标语的图片在不受中国政府审查的社交媒体上广泛流传。从相关图片中，可以看到北京四通桥上白底红字的大字标语，上面写着：“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”。距离此横幅不远的地方另一条横幅上面写着：“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”。