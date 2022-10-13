这就是那位孤胆勇士？蔡霞发帖称收到私信

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据路透社报道，周四（10月13日）有关北京北三环四通桥上惊现抗议标语的图片在不受中国政府审查的社交媒体上广泛流传。从相关图片中，可以看到北京四通桥上白底红字的大字标语，上面写着：“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”。距离此横幅不远的地方另一条横幅上面写着：“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”。

党组组长 发表评论于
陈圆圆 吴三桂 刘宗敏
党组组长 发表评论于
警察像个鸭子
朕不给你不能抢 发表评论于
長賤一般都是國内晚上時間發帖嗎？大家見到它北美白天發過帖嗎？
iamanton 发表评论于
这才是真正的中国人！
只要尚存一个，就还有希望
友梨江莉 发表评论于
各位，人至贱则无敌，更何况天天贱、常常贱的货色。
与根本就不知道什么是羞耻、善恶、对错、是非的“人”“讨论”问题，纯粹就是浪费时间，浪费人生。没有任何意义的，不要浪费你们的善良了。

这里每天为那个屎坑国的屎坑政权拼命洗地的“人形物”，但凡有一点点的羞耻之心，能做这种非人做的事情而毫无愧色？还是郭德纲那句话：你正眼看他一眼，你就输了。
李言 发表评论于
这个没有良心和良知的死老太婆，一有一点风吹草动就张牙舞爪跳出来，煽风点火，妖言惑众，真的是死有余辜！
奇奇玩 发表评论于
看到“长贱”又被城里网友群殴，我就放心了！
匿名3333 发表评论于
回楼下的，现在的流感大多源于1918的西班牙流感。那时候中共还没上位呢，在死了许多人以后，实现了地球人的群体免疫。至于以后流感的变种吗，那就靠每年更新的流感疫苗慢慢磨了。
就买个进口疫苗，您封城一天损失多少钱啊，和一些人说话特费劲总是不务实还污蔑别人反华。
fargo_me 发表评论于
reno2389，台湾没有藏独疆独，但也有别的矛盾。你怎么知道，中国一旦自由民主了，台湾和新疆就会分出去?
感冒病毒一直都有，怎么不一直封锁下去。现在这样，经济凋零，国内底层老百姓真真切切地感受到。
zzlbentley 发表评论于
让中共作去吧，不露出习朝鲜的原型有些人是不死心的。只是这次没有人再来绥靖中你的诡计了
reno2389 发表评论于
fargo_me 发表评论于 2022-10-13 15:47:58 reno2389,我来回答你的问题。我想海外华人大部分人是爱中国的。现在许多人反感的是中国现政府的对人民不顾的政策。，希望一尊到点下课，让后来者有机会改变。我国内的多数同学在同学群里也反感清零政策。
台湾曾经也是一党独裁，现在也是个自由民主社会，也没见在转型过程中的血雨腥风。

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台湾有藏独疆独吗？
“让后来者有机会改变”，改变什么？改变到发生内战动乱？
“我国内的多数同学在同学群里也反感清零政策。”
他们希望躺平，让国内每天死2300人？到时骂政府的也会是这些人吧？
清零死人多？还是躺平死人多？清零给经济造成损失大，还是躺平造成的经济损失大？你怎么就能保证躺平后人们不怕病毒会出来消费了？现在清零只是局部封锁，其他大部分地方都可以自由活动。为什么这个就不好，非要躺平每天死人2300人左右？
一旦躺平，病...  查看完整评论
nanoptics 发表评论于
天亮了，五毛接到指示陆续上班了
大漠闲人USA 发表评论于
少见多怪， 天天出勇士就能习以为常了。。。文学城给位不要怕， 前赴后继， 回天朝发帖去。。。
ArrowOne 发表评论于
污蟊豿讨厌民主自由当然不应该给它们
fargo_me 发表评论于
reno2389,我来回答你的问题。我想海外华人大部分人是爱中国的。现在许多人反感的是中国现政府的对人民不顾的政策。，希望一尊到点下课，让后来者有机会改变。我国内的多数同学在同学群里也反感清零政策。
台湾曾经也是一党独裁，现在也是个自由民主社会，也没见在转型过程中的血雨腥风。
reno2389 发表评论于
rain77 发表评论于 2022-10-13 15:38:26 。。。
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reno2389这个贱婢到处复制黏贴支持共产党独裁极权，文学城应该封他号，这个监狱死囚垃圾。

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不要民主自由了？
reno2389 发表评论于
我估计那个蔡霞也在看这些留言。你蔡霞不是曾经的党校教授吗？你能否回答我下面的问题呢？我估计你也是草包一个，也无法回答，因为你不敢回答。
rain77 发表评论于
reno2389 发表评论于 2022-10-13 15:09:49
在美国如此疯狂打压中国的情况下，竟然还有如此唯恐天下不乱者，就应该把他送到应该去的地方。

成天叫喊民主自由的人，再要求你们回答以下问题：
民主自由了，六四怎么办？法lungong怎么办？强制
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reno2389这个贱婢到处复制黏贴支持共产党独裁极权，文学城应该封他号，这个监狱死囚垃圾。
nuinuima 发表评论于
fargo_me 发表评论于 2022-10-13 15:05:00 长剑，以前我敬你敢做敢当，只是你的观点奇怪。但看了下面的咲媱的贴子，如果你真如贴子写的那样，那可是人品问题。请正面回复这个贴子。
～～～～～～～
长剑换上Reno马甲洗地了
nuinuima 发表评论于
reno2389 发表评论于 2022-10-13 15:09:49
～～～～～
五毛，包子外交部天天撒泼打滚骂街为包子国找仇家，你和你的同事分分秒秒翻墙发帖为包子拉仇恨，别国不打压包子国都对不起包子了。
自从看见你为铁链女无耻洗地的贴就祝愿你家祖祖辈辈的女性都过上铁链女的生活
reno2389 发表评论于
在美国如此疯狂打压中国的情况下，竟然还有如此唯恐天下不乱者，就应该把他送到应该去的地方。

成天叫喊民主自由的人，再要求你们回答以下问题：
民主自由了，六四怎么办？法lungong怎么办？强制性计划生育和强制性流产的受害者怎么办？有人在律师的忽悠下要求赔偿、追责、清算怎么办？
民主自由了，藏独、疆独、和台独们要求独立怎么办？他们攻击甚至杀害当地的汉人怎么办？

邓小平搞了六四之后，中国就失去了和平搞民主自由的机会了，如果要搞，就是腥风血雨！

要怪，就怪你们的邓小平去吧！活该！
reno2389 发表评论于
一群做梦都希望中国崩溃的人、一群看到美国采取了拼命遏制中国的法律和措施后欣喜若狂的人，现在在为这个人鼓掌，这说明什么问题呢？
fargo_me 发表评论于
长剑，以前我敬你敢做敢当，只是你的观点奇怪。但看了下面的咲媱的贴子，如果你真如贴子写的那样，那可是人品问题。请正面回复这个贴子。
zzbb-bzbz 发表评论于
然并卵，名字改为彭覆舟就行了
cowboy62 发表评论于
微博上“四通桥”是敏感词，只有两条去年的路况信息。“勇士”是敏感词，只能搜到官微报道金州勇士赛讯（还好没成为“金州**”）。“彭载舟”是敏感词，什么内容都没有。很快“载舟”也要成为敏感词。
nuinuima 发表评论于
todaytoday 发表评论于 2022-10-13 14:01:18
时光老弟：据我所知，长贱她在哈佛大学扫厕所。
～～～～～～～～
从它发的大外宣故事会的帖子来看，那货完全不晓得美国在哪里，应该是在包子宣传部扫厕所的
roliepolieolie 发表评论于
他确实是孤胆勇士。中国人内心很多是跟他想的一样。但是，中国人普遍地自私，懦弱怕事，总希望天上掉馅饼。这个馅饼或者是独裁者开恩，或者是别人冒着危险奋斗给大家带来解放与自由。反正只要不是自己去争取就行。
咲媱 发表评论于
长贱不可能有文化。
从几点分析：她在俄乌战争之初说基辅已经被俄占领，后来又说基辅被包围迟早陷落。后来有说乌冬彻底离开乌克兰，乌克兰变内陆国。
说明她完全没有眼光和良心。

后来，她自己把以上的这些帖子全部删除，然后否认自己曾经说过这样的话，并且要人拿证据。其实，她以前的帖子，一个也不见了，就是证据。做贼心虚。大家知道她在这个网站不是一天两天了，一个帖子也没有，然后否认自己说过的话，就是证据。
说明她没有诚信。

这样的人怎么可能是她说的那样的人?这只能说明她满口谎言，说的完全不可信。
干低级工作的可能性非常大。因为这样的人在重视诚信的美国爬不上社会的中层

todaytoday 发表评论于
时光老弟：据我所知，长贱她在哈佛大学扫厕所。

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时光的酒 发表评论于 2022-10-13 12:23:31
回复网友评论 长剑倚天 -----------
我，作为一个华侨，由于为人真诚，又开朗热心，关心公众利益。

所以，在哪里工作，都很受欢迎，也比较有名气，一个是我的专业能力还可以在我们大学。还有一个就是受学生欢迎，有人气，学校上下我基本都熟悉。包括维修工都和我熟，哈哈。

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别吹牛了。全世界都恶心中共和北朝鲜，只有五毛例外。全世界都声讨俄罗斯入侵乌克兰，只有五毛抱俄爹大腿。

你就是其中一个五毛。谁会喜欢你才有问题。说说看你是哪所大学的，让大家自己鉴定，别光吹牛。
匿名3333 发表评论于
刷存在感非得通过贬低别人的方式来进行，就五毛的这种熏死人的狐臊味烧成灰也能辨认出来。所以我对中国换不换领导人以及是否解封兴趣不大，民众里夹杂着那么多把人带向**的NU才，这个民族压根没希望。
___1984___ 发表评论于
Oh，boy.
+++++++++++++++++
长剑倚天 发表评论于 2022-10-13 12:27:33
现在，该轮到你们了吧。
一个个来，亮亮你们在美国都干嘛的？
遮遮掩掩，干啥见不得光的事情呢？！
世外桃源777 发表评论于
ArrowOne 发表评论于 2022-10-13 13:31:12
楼下又来一只污蟊豿，就是那只说美国人都偷税漏税的污蟊豿，这么猥琐下作我就没工夫浪费口舌了。长贱还是你来吧，你在文学城发表的那些东西你敢让你的美国同事看吗？

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很大可能是批着两个马甲的一只无毛狗，长贱和Fairview
cowboy62 发表评论于
北京四通桥勇士网名彭载舟，真名彭立发，黑龙江泰来县人，做电磁学研究的。知道身份就好了，至少不会被人间蒸发。
指鹿为马 发表评论于
入籍美国当然要效忠美国了，难道还要效忠中国？

入籍美国后当然有权利反执政党，反执政政府，反战，反独裁。不影响效忠美国，不影响热爱美国。

ArrowOne 发表评论于
楼下又来一只污蟊豿，就是那只说美国人都偷税漏税的污蟊豿，这么猥琐下作我就没工夫浪费口舌了。长贱还是你来吧，你在文学城发表的那些东西你敢让你的美国同事看吗？
portfolio 发表评论于
罢免独裁国贼习近平，应该加上——
打倒专制汉贼共产党。


___1984___ 发表评论于
“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”
这些要求没有一个是过分的，都是最基本的公民权利。
Fireview 发表评论于
我相信多数海外华人心系祖国。希望中美关系健康发展。城里五分舔狗汉奸，总是声称自己反共不反华。还给自己戴上一顶“爱国”高帽，而且总用那句“你爱国为什么不回国”歪理邪说去怼，其实他们的潜意识里真正爱的只是美国。出国就不能爱祖国吗，在居住国工作交税，换取好的生活有错吗？照此逻辑，倒是要问问那些口口声声反共不反华的爱国人士，假如现在中共垮台了，甚至消失了，你们会放弃美国一切回国吗？回到那片你们热爱的，已经实现了美式民主普选的中国吗？说实话？我想你们不会。主要原因是你们不会放弃优越物质生活，所以照你们的逻辑，你爱的哪门子国，爱祖国这么高大尚的帽子，你们配吗？你可以说：我们已经入籍美国，应该效忠美国，没错，这是对的，那就大胆喊出来，就是别拿反共不反华，爱中华的都应回国，别赖在美国说事，让人鄙视。如果你能承认宣布，只效忠美国，希望美国霸权长久，哪怕是维护霸权的手段有些邪恶，从此以后子子孙孙与中国再无牵连...  查看完整评论
老李子 发表评论于
长贱这个过街老鼠，别和包子一样总躲起来啊。
江湖行走 发表评论于
一个地一个活法。要是中国人民允许习这个国贼继续连任，那这种软弱的民族也只配继续做奴隶。不支持长剑的想法但是也不能完全否定。奴才有奴才的生存之道。
炒瓜子 发表评论于
佩服， 惭愧
红彤彤的月亮 发表评论于
很佩服这位勇士，在中国这么做可是真的需要勇气。但我是比较悲观的。鲁迅其实是看透了国民性的，中国人有吃人血馒头的传统。没有多数人的觉醒，光靠一两个人是没啥用的。尽管如此，还是非常佩服他，希望他安好，尽管这也是奢望。
ArrowOne 发表评论于
长贱啊，说你是过街老鼠，你不信自己看看吧，咋样狡辩也改变不了事实对不？
正常人没有必要去洗刷自己什么，我光明正大地走在美国大街上，我为什么要告诉别人我是干什么的呢？
顺便说说，我是软件工程师，美国籍，我爱我的祖国，但痛恨中共，我完全可以光明正大的说，我从来没有过任何侮辱我的祖国的言行。
时光的酒 发表评论于
回复网友评论 问题哥 -----------
你热爱祖国，却成了华侨。你反美，却对美国人真诚，关心美国公众利益，无论在哪里，都受到美国人欢迎，让你自豪不已。。。于是就嘲笑自己的同胞性格孤僻，没有存在感。。。
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长剑，这网友说的太对了。记不记得，我很早就说了，五毛躲在西方国家，容易患精神分裂。我看你说话经常前不着村，后不着店，天马行空，不知所云。有点担心你哪。精神正常也很重要。
苍松翠柏 发表评论于
我是一名公务员，在美国公务员是一点油水也没有的，也没有灰色收入，目睹美国政府人员的两袖清风甚至寒酸。所以对中共国党天下党员干部享受特权相当反感。长剑，你热爱的共产党是世界上最腐败的党，中共官员严重违纪层出不穷，几乎无官不贪。你整天为这个腐败的党国歌功颂德，也不觉得违背良心吗？
fargo_me 发表评论于
长剑，像司马，陈平之流一样，利用了美国的开放和包容。还想着两边通吃。
zhuniang 发表评论于
致敬勇士！

不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡！--------- 鲁迅
西雅图eagles 发表评论于
常贱还在美国大学，专业能力还可以？受学生欢迎，开玩笑吧？五毛无论自干还是拿钱，看你的发帖的知识素养，基本可以判断你不在美国，更不可能在什么大学。

什么50岁国内就不聘了，你有tenure，国内大学找个职位易如反掌，要不杨政宁82找了个28？贱的估计也就是个监狱里发帖减刑的家伙。

长剑倚天 发表评论于 2022-10-13 12:24:34
苍松翠柏 发表评论于
长剑啊，你这也样就是常说的骂美国是工作，住美国是生活。司马南这一类的人渣就是这样的。个人认为，还是不要身在曹营心在汉，永久居住在哪儿就要爱哪儿，否则就有点无耻了
问题哥 发表评论于

长剑倚天 发表评论于 2022-10-13 12:06:36
我，作为一个华侨，由于为人真诚，又开朗热心，关心公众利益。
所以，在哪里工作，都很受欢迎，也比较有名气，一个是我的专业能力还可以在我们大学。还有一个就是受学生欢迎...
...性格孤僻，不愿与人交往。我们这儿也有两个中国人，一个是清华的，一个是科大的，...性格...基本没有存在感。
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长剑，你的脑子大大地坏了！
你热爱祖国，却成了华侨。你反美，却对美国人真诚，关心美国公众利益，无论在哪里，都受到美国人欢迎，让你自豪不已。。。于是就嘲笑自己的同胞性格孤僻，没有存在感。。。
妄想型精神分裂症，哈哈哈。

长剑倚天 发表评论于
现在，该轮到你们了吧。
一个个来，亮亮你们在美国都干嘛的？
遮遮掩掩，干啥见不得光的事情呢？！
山龙 发表评论于
我想长剑八戒这些人应该是带着任务在国外为中共站台的，他们可以选择回国，但是党需要他们在国外，他们也算是为党牺牲了自己吧
mapletea 发表评论于
标语从字面上看问题不大，但中共不允许这样的标语存在就说中共害怕那是太不了解中共了，说中共禁止言论自由也太小儿科了。中国不是美国，文化不同，人口不同，老百姓的素质不同，对比一下中美两国的国情，再看看中国是怎样从一个一贫如洗穷的穷国在短短的70年如何变成一个现今世界上唯一一个可以和美国竞争的大国，只有睁眼说瞎话根本不关心中国老百姓别有用心逢中必反的人才会否认中共是成功的。世界上没有最好的制度，只有最合适的制度，中国现在问题多多，美国难道就问题不多吗？美国是自由，但自由不是没有代价的，疫情死了上百万是不是自由的代价？美国首都每周都有游行示威，管用吗？你在推特上自由发言，骂民主党，骂共和党，骂拜登，骂川普，管用吗？你选的候选人没当上总统，你心里愤愤不平，怎么不去抗议，你所谓的言论自由不过就是中文网站上骂大街，除了泄私愤，有个鸟用？
Maui2021 发表评论于
这是共产党真正害怕的，人民的声音。
长剑倚天 发表评论于
因为咱也不是中国急需的高精尖人才啊！
50几岁，国内谁会聘用你呢？
在美国基本生活，保险医疗养老都有了，工作环境也挺舒心的。
回国干嘛呢？不过退休后肯定是回国养老，若那时候中国有大学聘我做个编外老师，也算为国发挥点余热吧。
爱国，在哪里都可以爱！
支持共产党，是我爱国的判断。只有共产党，才能让中国富强！
时光的酒 发表评论于
回复网友评论 长剑倚天 -----------
我，作为一个华侨，由于为人真诚，又开朗热心，关心公众利益。

所以，在哪里工作，都很受欢迎，也比较有名气，一个是我的专业能力还可以在我们大学。还有一个就是受学生欢迎，有人气，学校上下我基本都熟悉。包括维修工都和我熟，哈哈。

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别吹牛了。全世界都恶心中共和北朝鲜，只有五毛例外。全世界都声讨俄罗斯入侵乌克兰，只有五毛抱俄爹大腿。

你就是其中一个五毛。谁会喜欢你才有问题。说说看你是哪所大学的，让大家自己鉴定，别光吹牛。
山龙 发表评论于
希望这位勇士也能到海外，在文明社会为中国民主自由贡献力量。在中国他们的事业违法的，希望多一些王丹蔡霞，不要再有刘晓波那样被迫害致死的勇士
ali88 发表评论于
包子在全世界恶心人。
长剑在文学城。
你们真是一丘之貉。
股隆 发表评论于
长剑倚天 发表评论于 2022-10-13 12:06:36
另外，我需要改变一下这里许多人对华人的看法。
我，作为一个华侨，由于为人真诚，又开朗热心，关心公众利益。
所以，在哪里工作，都很受欢迎，也比较有名气，一个是我的专业能力还可以在我们大学。还有一个就是受学生欢迎，有人气，学校上下我基本都熟悉。包括维修工都和我熟，哈哈。
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女子监狱的网评员又在刷存在感了，好好刷，争取早日回到自由世界
balsam_pear_k 发表评论于
香港大街上有老乡的锅盖吗？没锅盖揭，习主席是不会去的。

蓝靛厂 发表评论于 2022-10-13 11:44:18
长剑倚天 发表评论于 2022-10-13 11:32:30
你们才是过街老鼠呢！
放马过来，请！
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姐，我敬你是条汉子，居然光明正大走在中国大街上。习近平同志都不敢光明正大走在香港大街上。
苍松翠柏 发表评论于
真诚的问一下长剑，既然没有加入他国国籍，既然那样热爱中共，为什么不回国呢？
Yangtsz 发表评论于
标语内容都是很一般的诉求。希望公开他的身份和处理过程。在公共场合燃烧废物，也许可以依法拘留几天。国际社会要关心他被依法对待。
van1 发表评论于
中华男儿，赞赞赞！
长剑倚天 发表评论于
另外，我需要改变一下这里许多人对华人的看法。
我，作为一个华侨，由于为人真诚，又开朗热心，关心公众利益。
所以，在哪里工作，都很受欢迎，也比较有名气，一个是我的专业能力还可以在我们大学。还有一个就是受学生欢迎，有人气，学校上下我基本都熟悉。包括维修工都和我熟，哈哈。
这个印象是不是和很多人对华人在美国社会，特别是工作场所的观念不一样？
原因很简单，在美国工作的基本是男性，性格孤僻，不愿与人交往。我们这儿也有两个中国人，一个是清华的，一个是科大的，水平都很高，来美国时间也不短，英文也不错。就是性格上，属于关起门过日子的那种。所以，除了有关的几个人和学生，基本没有存在感。
所以，才会给人刻板印象，中国人寡言害羞，不善言辞。在美国没有存在感吧。
zzbb-bzbz 发表评论于
看来这位勇士也想逃到美国
老寓公 发表评论于

包子再不用感叹“竟无一是男儿” 了。

长剑倚天 发表评论于
那就谈谈美国吧。
在美国，工作场合不谈国事，不谈政治，这是约定俗成的事儿。
除非有人，还得是相熟的，悄悄交流一下而已。
我在这儿提过，我的立场一直如此，支持共产党，支持中国，反对美国的选票制度。
网上网下一个态度。但我只会在恰当的时间地点表达我的观点。
对中国，美国人普遍是好奇，并不执拗，因为和人家也没有切身关系。
但对于美国两党争斗 反而会反应强烈。我基本置身事外，只说明我是反对这种制度的，两党的事自己斗去。
所以，他们两党的支持者反而都会在我面前诋毁一下对方，但都不会用词太狠。
同时，他们对选票制度也是都不满意，都想改，但角度和我不一样，他们想维持，我认为是烂的！
小毛er 发表评论于
每句话都说到大家的心里去了。可惜在这个国家大部分人已经被洗脑了。就算还有清醒的也是阉人而已。
ali88 发表评论于
已经说过了，你们汪汪理解不了人类。事实明摆着，道理很简单，你就是不明白。
有个成语叫跖狗吠尧。盗跖的汪汪认为盗跖很完美，你们世人为什么众口一词地骂他？
Mililani 发表评论于
终于有个不愿做奴隶的人，要是都起来就好了。
蓝靛厂 发表评论于
长剑倚天 发表评论于 2022-10-13 11:32:30
你们才是过街老鼠呢！
你们敢光明正大地走在中国大街上吗？！
你们在国外啥待遇？地下室里靠台湾给点经费？
还是家里蹲没有正当职业的蠢货？
你们好像没有一个敢于公开自己职业的吗？
对了，这周我放秋假，有空和你们扯几句闲篇。
放马过来，请！
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姐，我敬你是条汉子，居然光明正大走在中国大街上。习近平同志都不敢光明正大走在香港大街上。
kedi888 发表评论于
舍生取义，赞！
ArrowOne 发表评论于
长贱故意把我说的文学城理解为现实世界，在现实世界中是不是能光明正大地在大街上行走，取决于这个地方本身，在朝鲜，我显然不能这样，在中国，我显然也不敢让别人知道我反对你主子，可我说的是在美国。
xidada 发表评论于
勇士！
Fireview 发表评论于
ali88:人家怎么桀纣了，怎么希特勒了？就因为不顺着你美爹？严防你美爹颜色革命颠覆中国？带领中国脱贫？发展高端制造业挑战你美爹。整治香港，让你爹乱华破产。严格防疫，虽然经济受损，但保障多数人健康，让你爹抗疫无能躺平等死脸上无光？俄乌战争保持中立不与美国站队制载俄，让你爹拖垮俄罗斯，牺牲拿乌克兰人性命当炮灰，成就你爹世界霸权？人家侵略了还是屠杀了。这些都是你爹的所作所为。人家怎么桀纣，希特勒了。人家也不像你爹正在祸害全世界呀？
慢慢溜达 发表评论于
主辱奴死，明明已经侮辱了你们的主子，但几只奴才还在这里打嘴炮，按照忠诚不绝对就是绝对不忠诚定理可知，这些装逼五毛狗其实也就是在挣钱，就跟它们卖逼的妈天天咿咿呀呀喊高潮到了一样，只是为了多赚几个钱的表演
长剑倚天 发表评论于
你们才是过街老鼠呢！
你们敢光明正大地走在中国大街上吗？！
你们在国外啥待遇？地下室里靠台湾给点经费？
还是家里蹲没有正当职业的蠢货？
你们好像没有一个敢于公开自己职业的吗？
对了，这周我放秋假，有空和你们扯几句闲篇。
放马过来，请！
蓝靛厂 发表评论于
最后一张图，拿着手机拍照那个小手哈。
ellamoney 发表评论于
五毛急死了，就怕表现不好，五毛领不到了，减刑也无望了。
ali88 发表评论于
什么小同志！它就是个小汪汪！
ArrowOne 发表评论于
老鼠过街人人喊打，一个人在社会中所受的待遇，取决于他自身，你所受到的待遇已经说明了你自己是什么样的。。。污蟊豿。
太平洋漁翁 发表评论于
“四通橋勇士”極有可能就是“彭載舟”先生！

汪北稷

在北京北三環西路輔路和中關村大街交界處的這一段的高架路，就叫“四通橋”。這段市政橋樑道路的命名來源，源自於1987年的北京四通公司的捐助。

1987年，處於蓬勃發展時期的四通公司在海淀區友誼賓館租用了三樓一整層樓作為總部辦公用，在此期間，北京市政有關部門就因為尋求市政建設的費用贊助時得到了四通公司的資金支持，所以北京市政府部門也就把三環路高架橋經過中關村大街和北三環西路輔路交界的這一段橋樑命名為“四通橋”作為贊助的回饋。在同一時期，以同樣方式處理的案例還有當時名氣遠不如四通公司的“聯想橋”。

兩年後舉世聞名的八九六四學生運動中，眾所周知四通公司對學生運動進行了公開的大力的支持，為此在六四鎮壓之後，萬潤南先生也被迫流亡海外至今。中共當局也處心積慮壓制、打壓四通公司，久而久之，從八十年代就蜚聲全...  查看完整评论
蓝靛厂 发表评论于
Fireview 发表评论于 2022-10-13 11:09:00
ali88:哈哈，什么叫狗汪汪，一种声音，词语，简单重复发声，仔细看看评论，什么赞，真男儿，真英雄，千篇一律。明明是洋奴，舔狗群吠吗
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一种声音？你确定你不是在骂一尊？啊？糊涂啊，小同志。
groogle 发表评论于
建国以来 发生这种事 基本预示着大变化 要革命了
ArrowOne 发表评论于
长贱还是先尊重你自己吧，自己都不自重又懂什么叫做尊严？
长剑倚天 发表评论于
我怎么了？
一个堂堂正正的中国人，一个对祖国永远支持的海外人
惹你们不高兴，发狂，造谣，怒骂，
不正好证明你们都是什么人嘛！
十里荷花香 发表评论于
国内雇佣的水军不少啊，文学城这儿都这麽多。
ali88 发表评论于
就你们还把包子当个人。
谁会把桀纣当人？谁会尊重希特勒？
这类反人类的，就是世界公敌！
你俩汪汪当然理解不了！
长剑倚天 发表评论于
海外就那么几个不知躲在何处的地鼠，想配合美国，台湾当局，搞乱大陆，搞垮中国！
我相信中国人民，海外绝大多数华人，华侨，心里是明镜一般！
ali88 发表评论于
Fireview 发表评论于 2022-10-13 11:09:00ali88:哈哈，什么叫狗汪汪
==========
你自己照照镜子就知道了！
看看长剑也行！
我们说点实话，怎么就惹着你了？
你们两个护主的狗奴才！
长剑倚天 发表评论于
别包子不包子的，应有的尊重都没有，即使是你的仇敌。
很好奇，你已经是外国人了，中国关你何事？哪儿来的仇恨呢？
Fireview 发表评论于
ali88:哈哈，什么叫狗汪汪，一种声音，词语，简单重复发声，仔细看看评论，什么赞，真男儿，真英雄，千篇一律。明明是洋奴，舔狗群吠吗
老李子 发表评论于
长剑倚天 14亿人出几个激进的蠢货，挺正常的。
就看那横幅上写的字就知道没啥墨水，这年头还有人要选票？
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长贱是说包子哪
长剑倚天 发表评论于
14亿人出几个激进的蠢货，挺正常的。
就看那横幅上写的字就知道没啥墨水，这年头还有人要选票？
等等，那个给蔡霞私信的，是个什么名头来着？全国普选委员会？！
ali88 发表评论于
说着说着，又冒出个长剑！
ali88 发表评论于
就你一个汪汪。
人家是孤胆勇士，你是孤胆五毛狗！
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Fireview 发表评论于 2022-10-13 10:29:00
长剑倚天 发表评论于
这根本就是内外勾连策划的事，都别装无辜！
台湾估计出了不少钱。
海外一些地鼠们欢乐一下，仅此。
stop-loss 发表评论于
坦克伺候
ww2 发表评论于
真英雄！在中国难得，在当下的中国更难得！！
梅花姐姐 发表评论于
竟有一人是男儿！
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