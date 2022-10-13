这就是那位孤胆勇士？蔡霞发帖称收到私信

10月13日，北京市海淀区北三环西路四通桥一处高架上惊现抗议标语，较长较大的一条横幅上写着两排文字“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民。”，而另一条短横幅上则写着反习内容——“罢免独裁国贼习近平”。 https://t.co/30jgFD6T3T— 中国数字时代 (@CDTChinese) October 13, 2022
据路透社报道，周四（10月13日）有关北京北三环四通桥上惊现抗议标语的图片在不受中国政府审查的社交媒体上广泛流传。从相关图片中，可以看到北京四通桥上白底红字的大字标语，上面写着：“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”。距离此横幅不远的地方另一条横幅上面写着：“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”。
有媒体人朋友发给我私信，提供了可能是北京这位孤胆英雄的资料。 pic.twitter.com/64zcLiVyem— 蔡霞 (@realcaixia) October 13, 2022
海淀警察收缴四通桥横幅的动作太慢太晚了，“罢课罢工罢免独裁国贼习XX”的多角度视频与图片已经传遍世界，马上就会上世界媒体头条。。pic.twitter.com/OnuJabIcom— 官场观察工作室 昭明 (@ZhaoMingObserve) October 13, 2022